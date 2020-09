Quand a-t-on commencé à utiliser des pailles pour boire ?

>> Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Jeudi, il se penche sur les pailles, bien pratiques lorsqu'il s'agit de boire des cocktails, même si depuis plusieurs années, leur utilisation est décriée.

"Je vais revenir sur les origines d’un objet d’une simplicité absolue : la paille ! Un objet bien pratique pour boire, et qui dispose d'une sous-catégorie : la paille coudée. Mais d’abord : d’où viennent les pailles normales ? Il en existe depuis très très longtemps. La première représentation humaine d'une paille date de 3.000 ans avant Jésus-Christ sur une tombe sumérienne. Entre cette date et le 19ème siècle, l'histoire de la paille est assez calme et il y a très peu d'innovations.

Une première révolution en 1887

On se sert de pailles en verre ou en métal, mais aussi de vraies pailles : des tiges de céréales, généralement le seigle, qui ont le double avantage d’être à la fois vides à l’intérieur et bien imperméables de partout. Mais ces pailles avaient tendance à se désagréger à l’intérieur des boissons, ce qui n'était pas très pratique. Heureusement, dans les années 1880, en 1887 précisément, l'Américain Marvin Stone a une idée révolutionnaire. Il propose d'enrouler une bande de papier sur elle-même, de l’imperméabiliser avec de la paraffine et de la vendre. C’est la naissance de la paille artificielle jetable, voisine de ce qu’on connaît aujourd'hui.

La paille coudée arrive en 1937

Cinquante ans après, l'inventeur Joseph Friedman réinvente la paille. En 1937, alors qu'il est avec sa fille dans un café de San Francisco, cette dernière est au comptoir et remarque qu'elle a des difficultés à boire son milkshake avec une paille toute droite. Joseph Friedman a donc l'idée de mettre une vis à l'intérieur de sa paille et d’enrouler du fil dentaire autour du filetage de cette vis pour créer une sorte de mini accordéon : la paille coudée était née. Le succès a été immédiat non pas dans les bars, mais dans les hôpitaux, où les gens ont du mal à se relever pour boire.

Les pailles en plastique ont ensuite commencé à être commercialisées et sont entrées dans notre quotidien, pour en sortir ces dernières années, car de plus en plus de campagnes sont mises en place par les ONG pour dénoncer les conséquences des déchets en plastique sur les animaux marins. On revient donc de plus en plus à l'utilisation de pailles en papier de Marvin Stone. Back in 1887."