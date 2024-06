Animaux de compagnie : «l'abandon est toujours une blessure», alerte la nouvelle campagne de la SPA

Face aux milliers d'abandons chaque été, la SPA alerte dans sa nouvelle campagne sur la souffrance "immense" des animaux séparés de leur famille avec ce slogan : "L'abandon est toujours une blessure. Soignons les animaux qui en sont victimes". Pour illustrer ce propos, un court film oppose les pensées censées déculpabiliser les propriétaires qui abandonnent leurs animaux et "les conséquences réelles de leurs actes", explique l'association de défense des animaux dans un communiqué publié lundi.

"Je l'abandonne, mais il aime tout le monde, ça va aller", dit ainsi l'un d'eux alors qu'on voit un grand chien noir prostré dans le coin de l'enclos d'un refuge. "Je l'abandonne, mais elle est gentille, elle trouvera vite une famille", dit un autre sur les images d'un chat terrorisé qui miaule. Un spot réalisé avec les propres images de la SPA, précise l'association.

Quelle réalité se cache derrière un abandon ?



Celle d’un animal qui souffre d’être séparé de sa famille.



Des milliers d’animaux vont être abandonnés dans les prochaines semaines. A l’approche de l’été, soutenez la SPA et ses pensionnaires.https://t.co/TxQpTYTZq1pic.twitter.com/T5ITLpAZ8E — La SPA France (@SPA_Officiel) June 6, 2024

"Les animaux sont très attachés à leur maître. À partir du moment où on les abandonne, il y a un stress qui est énorme et qui se manifeste par des troubles comportementaux, éventuellement par des troubles physiques, de perte de poids, de perte de sommeil...", souligne auprès de l'AFP Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. "Les gens prennent ou achètent des animaux, les abandonnent, mais ensuite c'est nous qui les soignons, qui essayons de les remettre sur leurs pattes et de faire en sorte qu'ils soient adoptables", poursuit-il.

15.969 animaux recueillis par la SPA depuis janvier 2024

Depuis janvier 2024, les 63 refuges de la SPA ont déjà accueilli 15.929 chiens, chats, chevaux et rongeurs, et plus de 6.500 sont encore en attente d'un nouveau foyer. Malgré ces campagnes de sensibilisation, les abandons sont toujours aussi fréquents. En septembre dernier, la SPA faisait état d'une "situation critique" après la prise en charge entre le 1er mai et le 31 août de près de 16.500 animaux, soit presque autant que l'été 2022 qui marquait déjà un triste record par rapport à 2021.

Jacques-Charles Fombonne reste toutefois "convaincu" de l'efficacité des campagnes de la SPA. "C'est une action qui est sur le très long terme. Il faut qu'on laisse passer une génération, car chaque génération améliore la condition des animaux", assure-t-il.

La campagne a été lancée le 6 juin, soit 15 jours plus tôt que d'habitude, uniquement sur les réseaux sociaux et le site internet de la SPA, canaux où la vidéo a cumulé un million de vues dès le premier jour, selon le président de la SPA.