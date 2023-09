Plus de 16.400 animaux recueillis par la SPA cet été, «une situation critique»

La SPA a fait état mercredi d'une "situation critique" après la prise en charge cet été dans ses 63 refuges de 16.498 animaux, 11.564 chats, 4.054 chiens, 844 nouveaux animaux de compagnie (Nac) essentiellement des rongeurs et 36 équidés durant la période estivale. "Un bilan de l'été lourd de conséquences", estime la SPA, le nombre d'abandons entre le 1er mai et le 31 août étant quasiment identique à celui de l'été dernier qui marquait déjà un triste record par rapport à l'année précédente.

Des adoptions en baisse

Les adoptions ont elles, baissé de 5,2% par rapport à l'été 2022, une situation qui ne permet pas de libérer des places pour accueillir de nouveaux pensionnaires. "Nos équipes sont épuisées et doivent rester sur le front pour s'occuper de tous ces orphelins de l'été. Nous avons actuellement 7.994 animaux présents sur l'ensemble de nos sites", soit une augmentation de 2,4% par rapport à l'été dernier, s'alarme dans un communiqué Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA.

"Une situation critique qui s'installe depuis quelques années avec chaque fois de nouveaux motifs d'abandons, tel que l'inflation cette année" déplore-t-il, espérant que "cette rentrée sera propice à une prise de conscience sur la responsabilité qu'engendre un animal". Perdu : John, mâle de 43 ans, yeux marron, moustachu et légèrement dégarni. Sa photo est sur l'affiche. "Je m'appelle Pongo et je suis inquiet : mon humain a disparu (...) il s'est certainement perdu peu après m'avoir attaché à un arbre" : pour lutter contre le fléau des abandons et sensibiliser le public, la SPA lance l'opération "Humain perdu", une campagne choc d'avis de recherche où les rôles sont inversés.

Des situations traumatisantes

La campagne comprend cinq autres affiches aussi surprenantes figurant des chiens et des chats qui prennent la parole pour décrire leurs propriétaires qu'ils espèrent naïvement retrouver grâce à ces annonces placardées dans les rues. Un rappel des faits y évoque le motif de l'abandon : des frais vétérinaires trop élevés, des allergies, un animal vieillissant, un déménagement, un chien aux besoins particuliers non pris en compte qui finit par faire des dégâts, un départ en vacances...

"Autant de situations traumatisantes relevées au quotidien par les équipes des refuges pour sauver ces animaux de l'irresponsabilité de leurs maîtres", s'indigne la SPA.