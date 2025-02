Son chat disparait, une Varoise reçoit une fausse demande de rançon

À Fréjus, Sophie, malade et seule, a vu un malfaiteur lui faire un cruel canular. Ce dernier lui a promis de lui rendre son chat Kiwi, disparu depuis plusieurs jours, en échange d'une rançon via PayPal. Les policiers enquêtent sur cette escroquerie, tandis que Kiwi reste introuvable.



À Fréjus, dans le Var, les policiers sont à la recherche d’un individu responsable d’un canular particulièrement cruel. Sophie, une habitante de la ville, a raconté au journal Le Parisien comment elle a été victime d’une escroquerie après la disparition de son chat, Kiwi. "J’ai égaré mon chat il y a plus d’une semaine et j’ai reçu une demande de rançon pour pouvoir le récupérer. Au début, c’était en échange de 100 euros puis c’est monté à 300 avant que je me rende compte que tout était faux", a confié Sophie.

La jeune femme n'aurait jamais imaginé qu'un tel drame pourrait se produire, surtout en ce moment, où son quotidien est difficile. "Cela ne lui est jamais arrivé de partir si longtemps. Il reste toujours près de moi, car je suis malade. Je souffre d’un cancer et, grâce à lui, je tiens le choc", raconte-t-elle. "C’est mon seul compagnon", raconte la Varoise. Mais depuis le 28 janvier, malgré ses recherches approfondies et ses appels dans le quartier, Kiwi n'a pas retrouvé le chemin de son domicile.

Un appel désespéré sur les réseaux sociaux a permis à Sophie de recevoir un message d’un inconnu, prétendant avoir retrouvé son chat. Malheureusement, ce dernier lui demande une rançon par PayPal pour qu'elle puisse récupérer son animal de compagnie.

"Dans l’affolement, j’ai cru reconnaître Kiwi"

"Il m’a dit de regarder sur le site Leboncoin où Kiwi était soi-disant en vente. Une photo était même publiée. Je me suis ruée sur Internet et, dans l’affolement, j’ai cru reconnaître Kiwi. J’ai eu un coup au cœur. Mais tout ça était faux. C’est dégueulasse de faire ça à des gens en détresse. J’ai donc dénoncé cette manière de faire", a expliqué Sophie.

Alerté, Leboncoin a supprimé l’annonce, et une enquête a été ouverte par les autorités pour tenter de retrouver l’auteur de cette arnaque. De son côté, Kiwi reste introuvable, pour le plus grand malheur de sa propriétaire.