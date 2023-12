Pour récolter des fonds, des sapeurs-pompiers vont gravir l'Aconcagua, point culminant des Andes

À la conquête du Colosse de l'Amérique ! C'est le défi hors norme que se sont lancés plusieurs soldats du feu pour mettre en lumière l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers et récolter des fonds. Ils vont tenter de gravir l'Aconcagua, point culminant de la cordillère des Andes. Douze jours d'ascension pour atteindre le sommet situé à 6.962 mètres d'altitude.

Faire connaître et aider

Aujourd'hui, ils sont 1.588 orphelins suivis par l'œuvre des pupilles. Des bébés, des enfants, des ados et jeunes majeurs. La mission de l'association est d'accompagner ces jeunes "vers leur autonomie, les aider dans leur scolarité, la poursuite d'études et l'insertion. C'est aussi soutenir la parentalité des foyers qui sont en deuil par des soutiens psychologiques, matériels et financiers. Il n'y a pas tant de subventions que ça. La majeure partie provient de dons, de legs et de manifestations pour récolter des fonds", détaille, Jean-François Le Bigot, l'un des représentants de l'Œuvre des pupilles (ODP).

Pour aider ces orphelins et leur famille, il faut beaucoup d'argent. Il faut donc faire connaître l'Œuvre des pupilles. Un double défi pour la dizaine de pompiers français et argentins qui entament l'ascension du Colosse d'Amérique. "Ce sommet, l'Aconcagua, c'est l'avant-dernier avant l'Everest à gravir. Lorsqu'on se projette sur ce type de challenge sportif, avec une raréfaction de l'oxygène qui assimile ce quasi 7.000 à un quasi 8.000 mètres d'altitude. En espérant que l'Aconcagua, dans quelques jours, nous accepte et nous permette de monter", déclare le contrôleur général Grégory Allione. La fenêtre météo est étroite, mais les pompiers espèrent gagner le sommet le 28 décembre.