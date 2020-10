INFORMATION EUROPE 1 - Paris : ils dérobent 50.000 euros de vin sans mettre un pied chez le caviste

INFO EUROPE 1

L'histoire pourrait être tirée d'un film ou d'un roman. Selon les informations d'Europe 1, plusieurs voleurs ont dévalisé Les Caves de Taillevent, un prestigieux caviste du huitième arrondissement de Paris, dimanche, sans même mettre un pied dans le magasin. Ils ont tout simplement percé un trou dans un mur mitoyen pour récupérer les précieuses bouteilles. Le butin s'élève tout de même à 50.000 euros.

Un trou de 50 centimètres de diamètre

On appelle ces malfaiteurs des "perce-murailles" dans le jargon policier. En pleine nuit, ils ont rusé pour contourner le système de sécurité du marchand de vin. Ils se sont d'abord introduits dans l'immeuble voisin, abritant de simples bureaux sans protection particulière, dont ils ont en partie cassé un mur. Le trou ne mesurait pas plus d'une cinquantaine centimètres de diamètre et n'avait pas pour but de s'introduire dans le magasin mais d'y glisser une perche et ainsi attraper une à une ces bouteilles de grande valeur.

Une vingtaine de très grands crus ont ainsi été habilement dérobés sans que les voleurs ne pénètrent dans la boutique. Ils n'ont laissé derrière eux aucune trace, n'ont pas déclenché d’alarme et n’apparaissent pas sur les images de vidéosurveillance du caviste. Alors que l'enquête débute, ce cambriolage tout en finesse demeure une belle énigme pour les policiers.