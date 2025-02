VIDÉO - Pérou : quand un policier déguisé en capybara permet l'arrestation d'un trafiquant de drogue

Comme en 2024, à la Saint-Valentin, la police péruvienne a usé d'un subterfuge insolite pour arrêter un trafiquant de drogue. Après l'utilisation d'un costume d'ours en peluche, c'est cette fois-ci... un capybara, plus grand rongeur du monde, qui s'est mué en force de l'ordre pour une arrestation plutôt singulière...

Sac à dos tortue sur le dos, un capybara a prêté main forte à la police péruvienne le jour de la Saint-Valentin. Sur des images diffusées par les forces de l'ordre, une mascotte à la forme du plus grand rongeur du monde, que l'on trouve exclusivement en Amérique du Sud, intervient avec les policiers et arrête un narcotrafiquant.

#Lima🚔💥| ¡Capibara en acción! 👊

En Lurín, el grupo Terna, utilizando su estrategia de mimetización, capturó a un comercializador de drogas en flagrancia delictiva.

Se hallaron más de 1700 envoltorios de PBC y marihuana.

¡Un golpe más contra el TID! 💪#PolicíasEnAcción 🕵️ pic.twitter.com/yrFzwEivZc — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2025

La scène est pour le moins cocasse : après avoir réussi, tant bien que mal, à passer la porte d'entrée, on voit le capybara se jeter sur l'individu et lui enfiler les menottes. "Grâce à sa stratégie de camouflage", la police de la ville de Lurin, au sud de la capitale Lima, "a capturé un trafiquant de drogue en flagrant délit", se félicite-t-elle, ajoutant que "plus de 1.700 paquets de PBC (cocaïne, ndlr) et de marijuana ont été découverts".

Des opérations spéciales à des dates précises

Les agents de police péruviens n'en sont pas à leur coup d'essai. L'an passé, toujours au moment de la Saint-Valentin, un policier avait enfilé un costume de nounours pour aider ses collègues à arrêter des trafiquantes de drogue. En décembre 2023, un policier s'était déguisé en père Noël dans le cadre d'une opération contre un gang de dealers à Huaral, à environ 70 kilomètres au nord de Lima. Comme le rappelle CNews, 21,5 tonnes de cocaïne avaient été saisies et 119 réseaux criminels démantelés selon le ministère de l'Intérieur du pays.

Le 31 octobre de la même année, une opération similaire avait été effectuée à l'occasion d'Halloween, également contre des trafiquants de drogue. Il faut rappeler que le Pérou est l'un des plus grands producteurs de cocaïne au monde, avec environ 400 tonnes par an d'après les autorités.