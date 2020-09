Mais d'où vient la fameuse "minute de silence" ?

Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Lundi, il examine les racines la minute de silence, un moment solennel réservé aux deuils collectifs ou à la mort d'hommes et de femmes célèbres. Et en France, notamment, cette minute de silence ne dure jamais véritablement une minute. Explications.

"D'où vient cette façon si classe de signifier qu’on est triste en groupe, cette version laïque de la prière qu'est la minute de silence ? Elle vient en fait du Portugal, un pays dont les dernières gloires indiscutables remontent au 16e siècle. Il faut revenir en l'an 1910. Cette année-là, un coup d'État est organisé et débouche sur la proclamation de la République portugaise.

Dix minutes de silence

Parmi les gens qui ont été les premiers à soutenir cette République, il y a un Brésilien qui s'appelait José Maria da Silva Paranhos Junior Barão do Rio Branco. Sauf que les reins de ce diplomate fonctionnaient mal et il mourut le 10 février 1912. Le jeune gouvernement portugais républicain était triste. Trois jours plus tard, sans qu’on sache vraiment comment l'idée est venue, le Sénat portugais décrète non pas une mais dix minutes de silence. C'est le complexe des petites nations : il faut toujours qu’elles exagèrent.

Le deuxième pays à décréter un silence est l’Angleterre, sept ans plus tard, sans qu’on sache s’ils ont copié sur les Portugais. Les Anglais se sont tus deux minutes, et pas dix. En France, le premier moment de silence a eu lieu le 11 novembre 1922 pour la commémoration de l'armistice de 1918. Il a duré seulement une minute, durée qui est devenue la durée standard de l’hommage dans le monde.

Une moyenne largement inférieure

En réalité, les minutes de silence ne durent que très rarement une minute. Un journaliste du Monde, Donald Walther, a fait la liste des 83 minutes de silence observées à l'Assemblée nationale entre 1998 et 2016. Il les a chronométrées une par une. Il a d'abord remarqué que la fréquence annuelle des minutes de silence avait été multipliée par trois sur cette période.

Surtout, Donald Walther a fait une moyenne de leur durée réelle : 32,47 secondes en moyenne depuis 2008, ce qui équivaut à diviser par deux cette fameuse minute. Il y a même une minute de silence qui n'a duré que onze secondes pour les victimes du tremblement de terre italien à L'Aquila, en 2009.

Il semblerait que cette minute largement raccourcie soit une habitude assez française. En Angleterre, à la Chambre des communes, la moyenne est de 63 secondes, soit peu ou prou la durée d'une minute. Grâce à une horloge numérique dans leur chambre, les Anglais seraient donc plus fiables que nous."