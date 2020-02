Peut-on se remettre d'un fiasco sexuel ?

INTERVIEW

Il est souvent difficile de s'épancher sur ses fiascos sexuels... Parfois même de s'en remettre. Mais pas pour Maïa Mazaurette. La journaliste spécialiste des questions de sexualité, qui sort deux nouveaux livres, sortir du trou, lever la tête (Anne Carrière) ainsi qu'un recueil de ses chroniques pour Le Monde intitulé Le sexe selon Maïa (La Martinière), était l'invitée de Matthieu Noël dans son émission "L'équipée sauvage". L'occasion de revenir sur l'une de ses expériences ratées.

"Comme je suis obligée d'essayer plein de trucs, bien sûr que je me plante tout le temps", s'amuse-t-elle en guise de préambule avant de raconter : "J'ai voulu faire comme dans ce film qui est sorti il y a un petit moment qui s'appelait The Pilow book. C'était une nana qui faisait de la chorégraphie sur son amant. J'ai essayé de faire la même chose avec un produit qui n'était pas spécialement fait pour le corps. Et j'ai donné une allergie de la peau au pénis de mon partenaire", lâche-t-elle, amusée.

"Il faudrait plus souvent avoir l'occasion d'échouer sexuellement"

Mais la journaliste n'en demeure pas moins sérieuse, expliquant qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte après un fiasco sexuel. Interrogée sur la possibilité de se remettre d'une telle expérience, elle s'exclame : "Non seulement on peut, mais en plus on doit, parce que généralement, on a appris quelque chose". "Le fait d'être passé par un fiasco sexuel, normalement, c'est l'occasion d'avoir une super discussion avec son partenaire et de mieux réussir après. Donc il faudrait plus souvent avoir l'occasion d'échouer sexuellement", assure-t-elle.

Et c'est là un point essentiel pour Maïa Mazaurette, le dialogue. "Je pense que de plus en plus, avec le fait que l'on parle beaucoup de sexe, [...] le fait qu'on puisse en parler aujourd'hui, là dans le studio, ça veut dire que, peut-être, ce soir les auditeurs et auditrices qui connaîtront des fiascos pourront en parler librement, parce que nous là, on est en train d'en parler librement", conclut-elle.