Sexe : comment pimenter vos relations sexuelles ?

Comment alimenter le désir après plusieurs années de relation ? La psychanalyste et sexologue Catherine Blanc s'attaque ce mardi dans Sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1, à la routine qui peut s'installer dans la vie sexuelle de nombreux couples.

La question de Nicolas, 46 ans

Ma compagne ne veut pas pimenter notre relation qui s’est enfermée, à mon sens, dans la routine. Que faire Catherine ?

La réponse de Catherine Blanc

"Au bout d'un certain temps, la routine est obligatoire. Une relation s'installe toujours dans l'inquiétude puisqu'on ne sait pas si elle va perdurer. Tant que les partenaires ne sont pas routiniers, ils se sentent anxieux. Et puis, par la suite, nous recherchons de la tranquillité car nous avons confiance et que nous connaissons la personne. Nous sommes alors plus tranquilles au moment des rapports.

Ensuite, pimenter le quotidien cela peut seulement signifier se regarder ou se parler autrement. Il n'est pas nécessaire de mettre en place des pratiques tout droit sorties d'un film pornographique. Ce qui pourrait d'ailleurs effrayer le partenaire. C'est peut-être ce qu'il se passe avec la copine de Nicolas, l'écart peut être trop important entre son érotisme à elle et celui qu'il lui proposerait. Il suffit simplement de changer les habitudes pour pimenter sa vie sexuelle : ne pas faire l'amour à la même heure, au même endroit ou dans la même position. Sans forcément choisir une position "hurluberlu" car si nous sommes trop fatigués, nous ne risquons pas de le refaire. Et puis, se retrouver avec des élongations, c'est finalement peu érotique !

Sait-on au bout de combien de temps la relation commence à s’étioler ?

Ce n’est pas que la relation s’étiole mais plutôt qu’elle s’ancre. Nous avons tendance à le voir négativement, sauf que quand la relation n’est pas ancrée, elle est inquiète. Au contraire, quand les habitudes de chacun commencent à s'enraciner, nous pouvons nous permettre d'exprimer nos désirs, de faire des choses plus simples. Il n'est pas nécessaire d'être toujours dans la démonstration. Pimenter une relation, c'est seulement ne pas oublier que nous devons nous séduire perpétuellement.

Est-ce que la routine c'est mal ? N'est-il pas normal d'avoir des phases ?

C’est tout à fait normal d’avoir des phases. D'ailleurs, un être humain se construit grâce à la routine. C'est le cas avec les enfants, par exemple. Il n'est pas imaginable que les parents changent l'heure et le menu des repas constamment ou qu'ils ne viennent pas les chercher à l'école. C'est extrêmement anxiogène. Mais de temps en temps, il est important de changer les habitudes, de leur proposer de manger de la "junk food" plutôt que de la bonne nourriture, par exemple. D'un coup, cela pimente la relation, et c'est la même chose avec une relation amoureuse !