D'où vient l'expression "avoir la pêche" ?

"Avoir la pêche" signifie être en forme. Mais pourquoi avoir choisi ce fruit pour cette formule, qui s'est répandue dans de nombreux secteurs, que ce soit dans le monde politique avec Alain Juppé en 2016 ou dans le monde du sport avec la boxe ? Dans l'émission Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, Stéphane Bern s'intéresse aux racines de cette expression.

"On se souvient tous que dans les années 1990, Europe 1 avait choisi comme slogan 'Europe 1, c’est la pêche' en arborant fièrement une pêche bleue certainement transgénique. Pour cette formule, plusieurs explications sont possibles.

Une expression qui remonte à la Chine du troisième siècle

D'abord, dans la culture chinoise au 3e siècle, on considérait ce fruit comme étant source d’immortalité. Le poète chinois Zhang Hua décrit un verger dans lequel une divinité taoïste cueillait tous les 3.000 ans des pêches. Ces fruits avaient un pouvoir inestimable : celui de devenir éternel. La divinité invitait des simples mortels à venir les goûter et ces derniers devenaient à leur tour détenteurs d'un pouvoir qui fait toujours rêver. La pêche, le brugnon, comme la nectarine sont des mutations naturelles de ce qu’on appelait 'la pomme de Perse', un fruit qui est apparu il y a plus de 3.000 ans au nord de la Chine : la boucle est bouclée.

Avoir la pêche était donc la garantie d’une santé inoxydable. Mais il existe aussi une autre explication, cette fois liée à la boxe. Donner une pêche ou donner une patate sur un ring était la preuve que tout allait bien. Dans ce sport, c'était la garantie d'avoir la victoire au bout des gants."