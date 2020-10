Covid, politique : les prédictions de l'astrologue Muriel Siron pour les mois à venir

INTERVIEW

Les planètes réservent-elles de bonnes surprises à la Terre, et plus précisément à la France, pour la fin de l'année 2020 et l'année 2021 ? L'astrologue Muriel Siron, qui a longtemps officié sur Europe 1, estime que les choses vont aller progressivement vers le mieux, malgré des difficultés futures. Elle livre ses prédictions au micro d'Anne Roumanoff dans l'émission Ça fait du bien, où elle était invitée pour son livre Mon boss, c'est l'univers.

Masques et tremblements

Questionnée sur les masques et le moment où l'on pourra arrêter de les porter, Muriel Siron répond avec optimisme : "J'ai envie de vous dire qu'à partir de mi-décembre 2020, je vais mieux respirer." Pourquoi cette date ? "Pluton, Saturne, Jupiter, qui sont dans le signe du capricorne, vont arriver dans le cycle du verseau à partir de mi-décembre", explique l'astrologue. "On va commencer à sentir une forme de légèreté. Mais je ne vous dis pas que c'est complètement terminé." Ce passage de ces trois "planètes lentes" du capricorne au verseau est, selon l'astrologue, indicateur "d'un changement total au niveau de la mentalité".

"Ce qui me fait le plus peur pour 2021, c'est la planète, c'est la Terre", alarme Muriel Siron. "Je vous parle de tremblements de terre, je vous parle de réveil de volcans, de choses comme ça."

Remaniement et crise sociale

L'astrologue a aussi observé le thème astral du président Macron. "Il est dans une année noire", indique-t-elle. "Le thème d'Emmanuel Macron est particulièrement dur cette année. Mais malgré le fait qu'il va être beaucoup secoué l'année prochaine, avec un risque de remaniement, d'après ce que j'ai vu, il s'en sort", prédit-elle. Muriel Siron prophétise cependant une situation compliquée pour le pays en 2021. "Il va y avoir beaucoup de revendications, sur un plan social et économique, ça risque de chauffer vraiment." Le retour des gilets jaunes ?

Pour l'astrologue, le pays s'orientera pourtant la même année vers "plus de spiritualité".

Vers la fin d'une phase entamée en 2008

En bonne astrologue, Muriel Siron explique avoir vu la crise actuelle arriver. "En fait, je l'ai sentie en 2019, au début de l'année 2019", explique-t-elle. "J'ai commencé à être envahi par un stress terrible et j'ai commencé à regarder les éphémérides."

Et la situation actuelle serait en réalité la fin d'une phase difficile débutée il y a 11 ans. "Je ne suis pas la seule à l'avoir vue, évidemment, parce que ça a commencé, tout ça, en 2008, avec l'arrivée de Pluton, la planète de la mort, de la destruction, des enfers, en capricorne". Une situation sur le point de se régler selon l'astrologue, pour qui on s'oriente "vers une phase de transition".