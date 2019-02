Signes du zodiaque chinois : pourquoi le rat est-il premier et le cochon dernier ?

LE TOUR DE LA QUESTION

En ce mardi 5 février, les Chinois célèbrent le nouvel an et le début de l'année du cochon, dernier signe du calendrier astrologique chinois. Avant lui, sont passés onze autres animaux, correspondant chacun à un signe du zodiaque. Selon une fable, l'ordre a été établi par une course organisée par Bouddha, promettant "aux 12 premiers animaux qui franchiront la rive de leur attribuer une année à leur nom", raconte Marc Angel, astrologue pour le magazine Femme Actuelle, au micro de Wendy Bouchard sur Europe 1.

Le rat, le buffle et le tigre sur le podium. "Le chat et le rat arrivent alors en tête mais il faut franchir la rivière et le chat et le rat ne savent pas nager", poursuit-il. "Ils voient arriver le buffle" et lui demandent de monter sur son dos pour atteindre l'autre rive. Le buffle accepte mais "pendant la traversée, le rat pousse le chat dans l'eau et saute le premier sur la rive, avant le buffle". "C'est la raison pour laquelle le rat est le premier des douze signes, suivi du buffle."

"Le tigre, qui lui, aime l'eau", complète le podium, devant le chat, qui arrive quatrième après s'être "débattu et dépatouillé". Le dragon arrive ensuite en cinquième position alors que l'on pouvait s'attendre à le voir arriver en tête : "Il a perdu du temps pour une bonne cause. Un village était en flammes et il a fait venir la pluie."

Le cochon en dernier "parce que c'est un épicurien". "Ensuite, on aperçoit le cheval mais on ignore que dans la crinière du cheval, le serpent s'est caché. Au moment d'arriver sur la rive, il effraie le cheval qui se cabre et le serpent saute avant sur la rive", explique Marc Angel. Les huitième, neuvième et dixième à arriver sont la chèvre, le singe et le coq qui "forment une super équipe et ont fabriqué un radeau".

C'est le chien "qui arrive en onzième position parce qu'il a perdu du temps car il adore l'eau". Le cochon clos les débats "parce que c'est un épicurien et il a passé son temps à faire la sieste, à manger" : "Sa lenteur et sa bonhomie expliquent pourquoi il est arrivé le dernier."