Ces musiques qui stimuleraient la croissance de nos plantes

Les plantes auraient-elles l'oreille musicale ? C'est ce qu'avancent plusieurs scientifiques dans une étude. La théorie que la musique favoriserait la pousse existe en réalité depuis le milieu du 20e siècle. Les vibrations doperaient la croissance des végétaux, mais pour cela, il faut privilégier la musique douce et donc éviter le rock ou la techno. Europe 1 dresse une liste de musiques qui s'y prêtent bien pour tout jardinier amateur.

Stevie Wonder s'y est essayé

Certains artistes se sont lancés dans la composition de musique exclusivement réservée au développement des plantes. C'est le cas de Stevie Wonder, qui a créé la bande son d'un documentaire sur la vie des plantes intitulé Journey Through the Secret Life of Plants. Si certaines plantes ont peut-être pris des centimètres, l'album de la star américaine... n'a pas marché auprès des humains.

Un ancien dentiste, Georges Milstein, a également composé un album pour ses pousses, Music to Grow Plants, dont Europe 1 diffuse quelques notes. L'album Mother's Earth Plantasia de Mort Garson, ancien arrangeur aux États-Unis, est aussi psychédélique. Ses musiques peuvent séduire les violettes, les plantes araignées ou encore les bégonias.

Enfin, certains végétaux ont eu le privilège d'aller à l'opéra, au sortir du confinement en juin 2020. En Espagne, au grand théâtre du Liceu à Barcelone, 2.292 pots remplaçaient des humains pour écouter Puccini et son Crisantemi.