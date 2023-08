Bank of Ireland s'excuse après un problème dans ses distributeurs donnant trop d'argent

La banque irlandaise Bank of Ireland s'est excusée mercredi après avoir résolu un problème technique qui a permis à ses clients de retirer ou transférer plus d'argent depuis leur compte qu'ils n'en détenaient. Le problème a provoqué des queues devant les distributeurs d'argent liquide dans le pays mardi et jusqu'à dans la nuit, à mesure que se répandait la rumeur que ces distributeurs permettaient de retirer de l'argent "gratuit", et la police a dû intervenir.

Des clients ont pu retirer jusqu'à 1.000 euros

Certains articles dans les médias irlandais rapportent que des clients sans fonds sur leurs comptes ont pu retirer jusqu'à 1.000 euros. Bank of Ireland a mis en garde les utilisateurs des distributeurs ou applications financières, rappelant que les fonds seraient bien débités. "Nous nous excusons sincèrement pour les perturbations occasionnées par cette panne. (...) Nous savons que nous avons failli au niveau de service que nos clients attendent de nous", a poursuivi l'institution monétaire.

Brendan Burgess, fondateur du site AskAboutMoney.com, a dit à la chaine de télévision RTE que la banque a besoin d'améliorer son système informatique "pataud". Il a toutefois estimé que "si vous savez que vous n'avez pas d'argent mais vous prenez 1.000 euros sur un compte en banque (...) c'est de la fraude. Et ça n'est pas un problème qui a à voir avec les systèmes de la Bank of Ireland". La banque centrale irlandaise a déjà infligé des amendes à Bank of Ireland pour des failles dans ses systèmes informatiques, et a dit surveiller les implications de cet incident.