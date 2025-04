Hausse des frais de notaire : voici qui sont les personnes concernées

Les frais de notaire vont augmenter dans certains départements dès ce mardi 1er avril. Mais tout le monde ne sera pas concerné par cette hausse, qui s'élèvera à 500 euros de plus par tranche de 100.000 euros du prix du bien. Europe 1 fait le point.



Mauvaise nouvelle pour les Français en quête d'un nouveau chez-eux. Dès ce mardi 1er avril, le frais de notaire vont augmenter en France de 0,5% en moyenne. Une hausse malvenue sur un marché de l'immobilier qui subit encore les effets de la hausse des taux. Mais qui est vraiment concerné ? Europe 1 fait le point.

Des frais de notaire en hausse de plusieurs milliers d'euros selon le prix du bien

La hausse se fait suite à la loi Finances de 2025, qui autorise les collectivités à relever les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour faire face à leurs dépenses. Grâce à cette possibilité, chaque département peut décider d'augmenter la taxe départementale sur ces frais, de 0,5% en moyenne. Une annonce qui a été rapidement prise dans certaines zones de France, l'instar de Paris ou de la Charente-Maritime par exemple.

Les clients achetant dans l'ancien seront les plus touchés. En plus des 7 à 8% de frais de notaire à s'acquitter en temps normal, la facture augmentera de 500 euros par tranche de 100.000 euros avec cette hausse. Ainsi, pour un bien valant 300.000 euros, il faudra débourser 1.500 euros de plus, dès ce mardi 1er avril, pour un total porté à 21.000 à 24.000 euros selon le pourcentage en vigueur dans la zone du bien vendu.

Des exceptions

Mais, en plus de varier selon les départements, cette hausse variera également en fonction du profil de l'acquéreur. Ainsi, les primo-accédants ne seront pas touchés, à condition que le bien convoité ne dépasse pas les 250.000 euros. Les acheteurs dans un programme neuf ne seront pas non plus touchés par l'augmentation des frais de notaire.

Pour les Français souhaitant échapper à cette hausse, il faudra aller vite. L'acte de vente devra être signé ce lundi. Après, il sera trop tard.