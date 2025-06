La France mobilise des avions militaires A400M pour sortir des Français d'Israël

Ce dimanche soir, les ministères français des Affaires étrangères et des Armées ont annoncé que la France a décidé de mobiliser des avions militaires A400M pour acheminer les ressortissants français "qui le souhaitent de l'aéroport Ben Gourion en Israël vers Chypre".

La France a décidé de mobiliser des avions militaires A400M pour acheminer les ressortissants français "qui le souhaitent de l'aéroport Ben Gourion en Israël vers Chypre", ont annoncé dimanche soir les ministères français des Affaires étrangères et des Armées. Ces vols, qui peuvent embarquer une centaine de personnes, s'effectueront "sous réserve de l'autorisation israélienne" et s'ajouteront aux vols civils affrétés au départ d'Amman, ont-ils précisé.

Cette décision a été prise lors du Conseil de Défense et de Sécurité Nationale (CDSN) qui s'est tenu dimanche à l'Elysée, et ce, à la demande du président Emmanuel Macron. Israël a lancé le 13 juin une attaque aérienne massive contre l'Iran, visant son programme nucléaire, déclenchant une riposte iranienne. Dimanche, les Etats-Unis ont bombardé trois sites névralgiques du programme nucléaire iranien. Après les frappes américaines, l'agence de presse Irna a fait état de 40 missiles tirés sur Israël depuis l'Iran, visant l'aéroport Ben Gourion, près de Tel Aviv, et un "centre de recherche biologique".

Interrogé par l'AFP, le ministère des Armées a indiqué que le nombre de vols serait ajusté "en fonction des besoins". La France compte 250.000 ressortissants en Israël, dont 100.000 enregistrés sur les listes consulaires. Les équipes du Centre de crise et de soutien (CDCS) du Quai d'Orsay ont répondu à plus de 4.500 appels en une semaine. Parallèlement dimanche, 160 ressortissants français, "pour la plupart en situation d'urgence et de vulnérabilité", accompagnés par un médecin du CDCS, sont arrivés à l'aéroport de Paris-Orly après leur rapatriement d'Israël via Amman, en Jordanie.

"Deux autres vols à venir, et dès demain, nos avions militaires seront engagés"

"160 Français rentrés ce soir d'Israël. Deux autres vols à venir, et dès demain, nos avions militaires seront engagés", a écrit sur son compte X le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui les a accueillis. "Ça s'est vraiment très, très bien passé, donc on est contents d'arriver. Mais on pense à nos familles aussi, pour la plupart, qui sont là-bas (...) On va espérer de la sérénité, un peu, pour toutes les communautés quelles qu'elles soient", a déclaré à la presse Hervé Berrebi, l'un des passagers. "On est partis de nous-mêmes d'Israël jusqu'au poste-frontière côté Israël, dans le Nord, et après on a passé la frontière jordanienne, tous ensemble", a retracé Réjane, une autre rapatriée, qui n'a pas donné son nom de famille.

"D'autres vols suivront, en complément des liaisons commerciales directes ou indirectes au départ d'Amman (Jordanie) et de Charm el Cheikh (Egypte)", selon le Quai. Lundi, un vol commercial supplémentaire sera ainsi mis en place par la Royal Jordanian depuis Amman à la demande de la France, il permettra le retour de 150 ressortissants français. Mardi, un autre vol affrété par le ministère des Affaires étrangères permettra à plus de 150 ressortissants en situation de vulnérabilité de revenir en France.