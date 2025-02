Dans l'émission "On marche sur la tête", une auditrice témoigne de sa situation financière compliquée malgré un travail acharné. “Je sourirai quand on pourra vivre de notre travail”, regrette-t-elle dénonçant l’inaction du gouvernement. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Un appel à l’aide. "Je sourirai quand on pourra vivre de notre travail", a asséné Justine, auditrice de l'émission On marche sur la tête. Et pour cause, travailler ne suffit plus pour la jeune femme. Au micro de Cyril Hanouna, elle a déploré mardi de sa situation financière difficile malgré un travail acharné. "On a des charges sociales qui nous étranglent", se plaint Justine, qui a dû recourir à un prêt d’une valeur comprise entre 40.000 et 60.000 euros. Pour l’auditrice, la responsabilité de l’État n’est pas moindre, pointant du doigt l’inaction d’Emmanuel Macron.

