Bison Futé : voici les axes où la circulation risque d'être difficile pour ce premier week-end de vacances d'été

Le premier week-end de juillet s’annonce difficile sur les routes : Bison Futé voit rouge samedi dans le sens des départs. Les grands axes vers les côtes et la vallée du Rhône sont très fréquentés dès ce vendredi. Dimanche, la circulation restera chargée au nord-ouest et vers les Alpes.

Le coup d’envoi des congés d’été s’accompagne, comme chaque année, d’un trafic très dense sur les routes de France. Pour ce premier grand chassé-croisé de l’été, Bison Futé classe rouge la journée de samedi 5 juillet, dans le sens des départs.

Déjà des ralentissements

Ce vendredi 4 juillet, les ralentissements ont déjà débuté dès la mi-journée sur les grands axes menant aux régions côtières, notamment sur la RN165, l'A11, et l'A63 (entre Bordeaux et Bayonne) sur l'axe atlantique, mais également sur l'A7 (entre Lyon et Orange), l'A8 (l’Italie et Le Luc), et l'A6 sur l'axe méditerranéen.

La journée de samedi est classée rouge au niveau national. Le trafic sera très dense dès l’aube jusqu’en début de soirée, surtout vers les côtes (A10, A11, A13, A7, A9). En Île-de-France, il est conseillé de quitter la région avant 5h ou après 17h pour éviter les bouchons aux péages de l’A6 et de l’A10.

Le dimanche, il y aura encore du monde sur les routes

Les axes majeurs à éviter sont les suivants : A10 entre Paris et Bordeaux (8h–17h), A7 entre Lyon et Marseille (8h–20h), A9 et A61 vers Narbonne (11h–17h) et le Tunnel du Mont-Blanc (9h–16h). Dans le sens des retours, le pourtour méditerranéen devrait être l'endroit de l'Hexagone avec le plus de complications notamment sur les autoroutes A7 (entre Marseille et Orange), A8 (entre La Fare-les-Oliviers et Le Luc), A9 (entre l'Espagne et Orange) et A54 (entre Nîmes et Salon-de-Provence).

Le dimanche, il y aura encore du monde sur les routes. Le trafic restera chargé dans le sens des départs, notamment sur l’A10 (entre Orléans et Tours), l'A11 (entre Angers et Nantes) vers l’ouest, l’A7 (entre Lyon et Orange) et A43 (entre Lyon et Chambéry) dans la vallée du Rhône ainsi qu'au niveau de l’accès au tunnel du Mont-Blanc. À noter : l’A7 sera fermée dans les deux sens à Marseille, entre l’A51 et la gare Saint-Charles, du vendredi 4 juillet à minuit au dimanche 6 juillet à midi, en raison de travaux.