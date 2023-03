Accident de car en Isère : les 40 enfants, sortis de l'hôpital, ont pu retrouver leurs familles

Il était 8h45 du matin ce samedi, quand ce car transportant des élèves de primaire de retour de colonies de vacances fait une sortie de route, près de Corps, en Isère. En quelques secondes, le véhicule a chuté et s'est retrouvé dans un ravin. Au total, 21 blessés dont deux graves, un accompagnant et le conducteur qui aurait fait un malaise en conduisant. "Le conducteur du véhicule et sa compagne ont été gravement blessés dans l'accident et transportés au CHU avec un pronostic vital engagé", a précisé le parquet de Grenoble qui a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident.

Plus de peur que de mal pour les enfants

18 enfants sont également blessés légèrement, quatre d'entre eux ont été transportés à l'hôpital pour observation. Mais plus de peur que de mal, selon Philippe Laurent, maire de Sceaux.

"Cela a été un peu dramatisé au début de la matinée. On a eu un peu de mal à savoir exactement quelle était la situation. On nous parlait d'enfants qui étaient gravement blessés et en fait, ce n'était pas le cas. Le car est resté sur ses roues, il n'y a pas eu d'écrasement ou quoi que ce soit. Tous les enfants sont sortis des hôpitaux où ils étaient en visite", résume-t-il. Les 40 enfants ont rejoint Paris en train le soir même pour retrouver leur famille à Sceaux, aux alentours de 23 heures.