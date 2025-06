Une villa louée par le joueur du PSG Khvicha Kvaratskhelia cambriolée pendant un séjour près de Cannes

La villa louée au Cannet par Khvicha Kvaratskhelia, joueur du PSG, a été cambriolée samedi en son absence. Des objets de valeur ont été dérobés. L’enquête a été confiée au commissariat de Cannes. Les footballeurs restent des cibles fréquentes de ces vols.

Une villa louée par le joueur de football du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia lors d'un séjour au Cannet, près de Cannes (Alpes-Maritimes), a été cambriolée samedi, a-t-on appris lundi d'une source proche du dossier.

Les faits ont eu lieu dans la journée alors que le Géorgien, attaquant vedette du club français qui vient de remporter la Ligue des champions, en villégiature sur la Côte d'Azur avec des amis, était absent du domicile, a indiqué cette source, confirmant une information du journal L'Équipe.

Un préjudice "assez élevé", selon les sources policières

Des objets de valeur ont été dérobés pour un préjudice "assez élevé", a ajouté cette source sans plus de précisions, indiquant que les cambrioleurs se sont introduits dans la villa en fracturant une baie vitrée. L'enquête de police a été confiée au commissariat de Cannes.

Les joueurs de football, comme de nombreuses autres personnalités, sont particulièrement visés par ce type de méfaits. En 2023, le gardien de but du PSG Gianluigi Donnarumma avait été victime d'un violent home-jacking à son domicile parisien, de même que le gardien remplaçant Alexandre Letellier quelques mois plus tard dans les Yvelines, pour ne citer que les victimes les plus récentes.