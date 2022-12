Une «micro goutte de sang» : quand Alain Jakubowicz comprend que Nordahl Lelandais lui a menti

PODCAST

"On reçoit l’actualisation du dossier. Il y est dit que les parents de Maëlys ont été convoqués par le juge il y a moins de 48 heures, et que lors de cette audition, on leur a annoncé que leur fille était certainement morte… Mais pourquoi ?" Dans l’épisode 4 du podcast "Le Coupable ", Marine Régnier, qui est alors une collaboratrice d’Alain Jakubowicz, raconte pour la première fois en détails cet instant fatidique dans l’affaire Maëlys , celui où la défense de Nordahl Lelandais voit toutes ses certitudes s’écrouler…

Tout commence par la lecture du rapport d’expertise réalisée sur le véhicule de Nordahl Lelandais. Alain Jakubowicz et Marine Régnier découvrent qu’une micro goutte de sang a été retrouvée dans un endroit reculé du coffre. La probabilité qu’il s’agisse de celui de la fillette disparue est proche de 100%. "On se rend compte que ce qu’on a pu lire et penser du dossier ne correspond pas à la réalité", admet Marine Régnier, qui travaillait depuis plusieurs mois pour démontrer l’innocence de Nordahl Lelandais. "C’est le tsunami. Le silence. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, une éternité. On était incapable de parler", confie quant à lui Alain Jakubowicz.

A ce stade de l’enquête, Nordahl Lelandais est déjà mis en examen dans deux dossiers : l’affaire "Maëlys" donc, mais aussi l’affaire "Arthur Noyer", du nom de ce caporal mystérieusement disparu à Chambéry. Dans les deux cas, Alain Jakubowicz continue de voir les preuves s’accumuler contre son client qui, lui, continue à nier toute implication. Avec cette goutte de sang, son espoir de prouver l’innocence de "l’homme le plus détesté de France" s’effondre. La petite Maëlys s’est bien trouvée à un moment donné dans le coffre de Nordahl Lelandais. L’homme sait donc ce qu’il est advenu de la fillette, où il a déposé son corps… Dans le podcast "Le Coupable" produit par Spotify et Europe 1 Studio, il partage les pensées qui le traversent lorsque la vérité éclate : "Tu ne peux plus t'en démettre, ce n'est pas possible. Donc tu feras le boulot jusqu'au bout. Mais je me serais bien foutu quelques baffes bien méritées."

Pour autant, Alain Jakubowicz ne voit pas ce basculement comme une défaite pour l’avocat de la défense qu’il est. "Nordahl Lelandais a joué, il a perdu. Il a menti, il en paiera les conséquences. A moi de faire en sorte que les conséquences soient le moins terribles pour lui", analyse-t-il. Il ne lui reste plus qu’une chose à faire : "Je vais apporter la nouvelle [de la découverte de cette tache de sang, NDLR] à celui qui la connaît, mais qui pensait être le seul au monde à la connaître…"

