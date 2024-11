Une marche blanche en hommage à Daniel Becker à Marcq-en-Baroeul

Bouquets de fleurs et écharpes du LOSC étaient de sortie dimanche, à l'occasion d'une marche blanche en hommage à Daniel Becker, 58 ans, mortellement poignardé il y a deux semaines à Marcq-en-Baroeul, dans la banlieue de Lille.

"D'une tristesse incroyable"

Bruno, un proche de la victime, est profondément ému. "Il nous manque. Repose en paix, mon ami. Maintenant, tout le monde a peur de sortir dehors. Tu vois des gens, ils ont peur d'aller au niveau du canal de Marmara", regrette ce dernier. Lieu très fréquenté par les joggeurs et cyclistes, c'est à cet endroit que le quinquagénaire a été poignardé au thorax alors qu'il promenait le chien d'un ami.

Une agression gratuite que déplore Pascal, présent lors de la marche blanche. "C'est d'une tristesse incroyable. Ça arrive tous les jours en France et finalement, on ne fait que constater et faire des marches blanches, ou aller brûler des cierges. Mais rien n'est fait. Résultat des courses, nous citoyens, on est dans l'insécurité", s'insurge-t-il après le décès de l'ancien agent d'entretien.

Suite à ce meurtre, trois suspects ont été mis en examen pour homicide volontaire en état d'ivresse. Tous avaient l'habitude de squatter les bords du canal et deux d'entre eux ont été incarcérés.