Un passant tué d'un coup de couteau près de Lille, un suspect interpellé

Un passant est mort après avoir reçu un coup de couteau sur un parking dimanche à Marcq-en-Baroeul (Nord), près de Lille, a indiqué une source policière, précisant qu'un suspect a été interpellé. "Un passant a été la cible d'un coup de couteau sur un parking, sans raison" selon les premiers éléments de l'enquête, a indiqué la source policière, précisant que les faits ont eu lieu vers 18 heures. La victime "était en train de promener son chien".

Les premiers secours pratiqués, en vain

"Un SDF a été interpellé", a ajouté la même source. Contactée par l'AFP, la préfecture a confirmé "un meurtre en fin d'après-midi" à Marcq-en-Baroeul sans autre détail. Une source municipale a indiqué à l'AFP que la victime, un sexagénaire, était parti promener le chien d'un ami sur le chemin de halage le long du canal de Roubaix.

Il a été agressé près d'un commerce de bricolage et décoration et d'un restaurant rapide. Une joggeuse, médecin urgentiste, a pratiqué les premiers gestes de secours et tenté un massage cardiaque, en vain, a-t-on ajouté de source municipale.