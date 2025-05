Seine-Saint-Denis : un homme blessé par balle lors d'une intervention policière à Drancy

Un homme a été blessé par balle, sans pronostic vital engagé, vendredi soir lors d'une intervention policière à Drancy (Seine-Saint-Denis), au cours de laquelle un policier a été également blessé au dos en chutant, ont indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny et une source policière.

Une "intervention pour un rodéo urbain"

"Lors d'une intervention sur un rodéo urbain, un individu a été blessé par un tir policier", a déclaré à l'AFP le parquet, en soulignant que la séquence exacte était encore très "floue" et impliquait "beaucoup d'intervenants". Selon une source policière, les policiers ont été "pris à partie par plusieurs individus virulents". Un "attroupement" s'est formé autour des agents qui, "isolés", ont essuyé "de multiples jets de projectiles".

Un policier a alors fait usage à plusieurs reprises de son arme de service en tirant en l'air "pour se protéger et mettre en fuite les assaillants qui poursuivaient malgré cela leurs actions", a relaté la même source. "C'est dans ce cadre qu'il a été fait usage de l'arme administrative", a-t-elle poursuivi, en indiquant que l'homme blessé a été transporté à l'hôpital "en urgence absolue mais sans pronostic vital engagé à ce stade".

Un policier hospitalisé

Le policier qui a chuté au sol s'est blessé au dos et a lui aussi été transporté à l'hôpital. "Une sécurisation du secteur a été mise en place. Trois interpellations ont été effectuées par les renforts, pour outrage et rébellion", a-t-il été précisé. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et tournée à proximité de la cité Youri Gagarine de Drancy montre une altercation entre deux policiers et plusieurs personnes autour d'une motocross tombée sur la chaussée.

L'un des fonctionnaires de police, en possession d'une arme à feu avec laquelle il procède à des tirs de sommation, est bousculé par un homme en pull rouge. Au cours de cet accrochage, un tir semble partir. Les images montrent le policier tomber sur la chaussée en se tenant le bras, l'homme en pull rouge se trouvant alors hors champ.

Selon le parquet de Bobigny, c'est cet homme qui est blessé par balle. Vers 00H30, les lieux étaient calmes et la cité endormie, à l'exception d'un important déploiement policier dans la rue où sont survenus les faits, selon un journaliste de l'AFP sur place. Sur X, le tramway T1, qui passe dans cette zone, a fait état d'une interruption de sa circulation jusqu'à la fin du service vendredi soir en raison de l'intervention des forces de l'ordre.