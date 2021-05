Un tag menace la police à Lyon après le meurtre d'Avignon

"Balle dans le front pour Éric Masson, prochaine cible: BST du 8e": un tag menaçant la police lyonnaise, en référence à la mort du policier d'Avignon, a été découvert lundi sur un mur de la ville. Peint en blanc sur un mur à l'entrée d'un groupe scolaire, le message cible la Brigade spécialisée de terrain (BST) dédiée au 8e arrondissement de Lyon.

Une enquête a été ouverte selon la Direction départementale de la Sécurité publique, confirmant une information du site LyonMag. "Haine et violence chaque jour contre la police nationale", a dénoncé dans un tweet l'antenne départementale du syndicat Unité SGP Police.

Un mur de Lyon aujourd'hui.

La plus grande vigilance s'impose pour nos collègues.

Il n'y a plus aucune limite, on ne peut plus laisser faire ! pic.twitter.com/QNpy8464d6