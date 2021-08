Un prêtre "assassiné" en Vendée, annonce Gérald Darmanin

Un prêtre a été victime d'un "dramatique assassinat" lundi matin en Vendée a annoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui "apporte tout (s)on soutien aux catholiques" et doit se rendre sur place en fin d'après-midi. "Un homme s'est présenté en milieu de matinée à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre et a dit avoir tué un ecclésiastique", a précisé une source proche du dossier. Les gendarmes se sont rendus sur place et ont effectivement découvert le cadavre d'un prêtre.

Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée. Je me rends sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021

L'homme, d'origine rwandaise, avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020, a précisé cette source. A l'époque, il avait admis les faits. L'enquête avait mis au jour le profil d'un bénévole, très impliqué dans sa paroisse.

