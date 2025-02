Un mort dans un attentat à Mulhouse, Retailleau blâme l'Algérie sur l'immigration

Un homme de 37 ans a semé la terreur samedi après-midi à Mulhouse, poignardant mortellement un passant de 69 ans et blessant grièvement trois policiers municipaux. Maîtrisé sans usage d’armes à feu, le suspect est actuellement en garde à vue. Une enquête pour assassinat et tentative d’assassinat en lien avec une entreprise terroriste a été ouverte.

Un homme de 37 ans est soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche une personne et d'avoir grièvement blessé au moins trois policiers municipaux samedi à Mulhouse (Haut-Rhin), un "acte de terrorisme" selon Emmanuel Macron, tandis que Bruno Retailleau a mis en cause la non coopération de l'Algérie puisque le suspect faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et a accusé l'Algérie de l'avoir refusé à 10 reprises.

Les faits se sont déroulés "en une dizaine de minutes" entre 15h40 et 15h50, a rapporté Bruno Retailleau, à proximité du marché du canal couvert, dans un quartier populaire très animé en ce samedi après-midi. Retour sur les faits.

Un homme de 69 ans décédé

L'homme de 37 ans débute son périple en agressant un passant de 69 ans qui faisait ses courses. Il hurle "Allah u akbar" ("Dieu est le plus grand" en arabe). La victime, touchée par plusieurs coups de couteau, s'effondre. Deux agents de la police municipale, témoins de la scène, interviennent immédiatement et reçoivent à leur tour des coups de couteau, l'un à la carotide, l'autre au thorax. L'alerte est donnée.

Des effectifs supplémentaires de la police municipale ont pris en chasse l'individu dans une course poursuite. L'homme a ensuite été poursuivi par des policiers municipaux qui sont parvenus à le maîtriser sans faire usage d'armes à feu. La victime de 69 ans, médicalisée sur place, décèdera quelques minutes plus tard dans le véhicule de secours.

"Ce qui me choque, c'est que ce soit un OQTF..."

Ces Mulhousiens rencontrés par Europe 1 sont très choqués par cette attaque. "Ce qui me choque, c'est que ce soit un OQTF... Déjà, le mec n'a pas le droit d'être en France", "l'incompréhension, se demander pourquoi des gens font ça, on est tous touchés par ce qui se passe", témoignent-ils au micro d'Europe 1.

L'assaillant est actuellement en garde à vue. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, notamment sur personne dépositaire de l'autorité publique est en cours.