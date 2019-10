Un homme tué en Saône-et-Loire, le beau-fils recherché

"Une enquête de flagrance du chef d'homicide volontaire" a été ouverte ce jeudi après la découverte à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), dans la nuit, du corps d'un homme présentant des traces de coups à la tête et au dos, a indiqué à l'AFP Éric Jallet, procureur de la République à Mâcon, confirmant une information du Journal de Saône-et-Loire. L'homme d'une soixantaine d'années et qui vivait seul a été retrouvé à son domicile, avec un marteau ensanglanté à proximité.

Le beau-fils de la victime recherché

Un homme d'une trentaine d'années, beau-fils de la victime, est actuellement recherché par les enquêteurs, a-t-il ajouté, précisant que ce dernier avait enlevé, durant la même nuit, son épouse et leurs deux enfants sous la menace d'une arme de poing. L'homme a ramené un peu plus tard sa femme, fille de la victime, et les deux enfants de 9 et 10 ans à leur domicile de Bourbon-Lancy, où lui-même ne réside plus, a ajouté M. Jallet, évoquant "quelques traces de violence". Dans l'immédiat, les enquêteurs de la gendarmerie chargés du dossier ne pouvaient toutefois pas faire de lien entre les deux affaires, a souligné le magistrat.