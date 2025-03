Un homme atteint de plusieurs balles à Grenoble

Connu pour trafic de stupéfiants, un jeune homme âgé de 23 ans a été atteint de plusieurs balles ce lundi 3 mars. Victime de trois impacts à un poignet, une jambe et un flanc, a été transporté au service de déchocage de l'hôpital sans que son pronostic vital soit engagé.

Un homme de 23 ans connu pour trafic de stupéfiants a été atteint de plusieurs balles lundi et hospitalisé sans que son pronostic vital soit engagé, a indiqué la police. L'homme, victime de trois impacts à un poignet, une jambe et un flanc, a été transporté au service de déchocage de l'hôpital. Il a été visé vers 15h par les tirs alors qu'il se trouvait en compagnie d'autres personnes dans une rue du quartier sensible de Teisseire, a précisé une source policière. Les auteurs des coups de feu sont en fuite.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Des publicités pour de la drogue dans des boîtes aux lettres près de Grenoble

Conséquence d'une rixe ?

Des douilles ont été retrouvées sur place et la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) a été saisie, selon la police. Dimanche soir, une rixe s'était déroulée dans la même rue au cours de laquelle le conducteur d'une voiture avait été sorti par plusieurs individus qui l'ont dérobée avant d'y mettre le feu, selon la police.

Deux heures plus tôt, un homme de 21 ans avait également été interpellé dans la même rue, selon la même source, sans que l'on sache si ces événements étaient liés.