Un feu de forêt détruit une centaine d'hectares dans les Alpes-de-Haute-Provence

Un incendie, provoqué accidentellement par une apicultrice, a détruit une centaine d'hectares de forêt dans la commune de Prads-Haute-Bléone, dans les Alpes-de-Haute-Provence, et continuait de se propager mercredi, indiquent les secours.

Une centaine de sapeurs-pompiers, appuyés par des renforts venus de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône, se relaient pour combattre ce feu, attisé par le vent dans un secteur très difficile d'accès. Mais aucune habitation n'était néanmoins menacée, a précisé la même source. Des Canadair et les Tracker de la sécurité civile du Gard ont effectué une cinquantaine de largages.

Des conditions difficiles. L'alerte avait été donnée lundi vers midi. Une apicultrice enfumait ses ruches et une brindille s'est enflammée accidentellement. Le feu s'est propagé rapidement au massif forestier.

"Les personnels ont travaillé dans des conditions extrêmement délicates : des pentes à 40 %, une température de 5 degrés à 1.500 mètres d'altitude et des rafales de vent à 40 km/h", a précisé le colonel Philippe Sansa, directeur départemental adjoint du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) des Alpes-de-Haute-Provence. "Dans le contexte actuel météorologique avec un vent soutenu et l'absence de précipitation, il convient d'être prudent quant à l'usage du feu", a rappelé le colonel Sansa.