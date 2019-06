Un enfant dans un état grave après l'ouverture d'une bouche à incendie à Saint-Denis

Un enfant de 6 ans, de nationalité syrienne, était dans un état grave jeudi soir après avoir été projeté de plusieurs mètres en l'air par le geyser d'une bouche à incendie ouverte à Saint-Denis, a-t-on appris de sources concordantes.

Pronostic vital engagé

Le garçon a été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, selon une source proche. L'enfant, de nationalité syrienne, "s'est réveillé mais son pronostic vital est réservé", a indiqué dans la soirée une source policière à l'AFP. L'incident s'est produit peu avant 19 heures dans un square de de la commune populaire de Saint-Denis. L'enfant a été "gravement blessé en tombant sur le sol, après avoir été projeté en l'air par le jet d'une bouche à incendie ouverte de manière intempestive", a indiqué le maire Laurent Russier sur sa page Facebook. "Cet accident illustre de manière bien trop dramatique les dangers liés aux ouvertures illicites des bouches à incendie", a-t-il ajouté.

Un phénomène dangereux

Les pompiers alertent régulièrement contre le phénomène du "street pooling" (ouverture de bouche à incendie), fréquent en période de canicule. Ces derniers jours, de nombreuses bouches à incendie ont été ouvertes en Île-de-France.

Lors d'un épisode de canicule en 2017, un millier d'ouvertures de bouches à incendie avaient été recensées à Paris et dans les trois départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne. Selon les pompiers, cette pratique est à l'origine de risques électriques en cas d'inondations de caves proches des bouches et s'avère d'autant plus dangereuse lors d'incendies car elle prive les pompiers d'eau.