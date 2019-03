Un chef d’entreprise du Haut-Rhin séquestré et volé

Lundi, vers 18h30, le patron d’une société d’achat et vente d’or à Sausheim, dans la banlieue de Mulhouse (Haut-Rhin), a été agressé à la sortie de sa boutique, selon des informations d'Europe 1. Menacé par trois hommes encagoulés qui possédaient une arme de poing et un couteau, il a été obligé de les embarquer dans son véhicule.

Le véhicule incendié. Les agresseurs l’ont ensuite obligé à porter un masque et lui ont lié les poings puis volé sa carte bancaire. Ils ont soutiré à leur victime un total de 20.000 euros, dont la recette du jour, avant de le relâcher une dizaine de kilomètres plus loin, près de Lutterbach d’où il a regagné le village à pied pour prévenir la gendarmerie, vers 21 heures. Les malfaiteurs ont brûlé la voiture du chef d’entreprise, mais celui-ci est sain et sauf.