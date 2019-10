Trois noyades en trois jours sur les côtes de Gironde

Deux hommes sont décédés par noyade samedi sur la côte de Gironde, deux jours après le décès par noyade d'une femme dans le même secteur, a-t-on appris auprès du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Les plages de Gironde, plus de 100 km de sable s'étirant du Verdon-sur-mer au Bassin d'Arcachon, ne sont plus surveillées à cette époque de l'année. La météo était particulièrement clémente samedi dans le département, avec jusqu'à 28 degrés à Lacanau selon Météo-France.

Les noyés avaient 25, 64 et 70 ans

Un homme de 64 ans a été secouru par les pompiers samedi à la mi-journée entre Lacanau et Carcans. En arrêt respiratoire, il n'a pu être réanimé sur la plage par le SMUR et a été déclaré décédé. Le scénario s'est répété en milieu d'après-midi un peu plus au nord, sur une plage de la commune de Graillan-et-l'Hôpital, avec un homme de 70 ans.

Tard jeudi soir, un hélicoptère médicalisé de l'armée de l'air, alerté par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel, avait localisé devant la plage de Carcans le corps d'une nageuse de 25 ans dont la disparition avait été signalée dans la journée. Son décès a été constaté sur la plage par les secours. La mer était "agitée".