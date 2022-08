PODCAST

En 2005 à Corte, Joseph Vincensini, alias "Jojo", disparaît mystérieusement. Dans "Hondelatte Raconte", le conteur de faits divers Christophe Hondelatte raconte le meurtre de ce restaurateur corse qui, en apparence, menait jusque-là une petite vie tranquille...

Une figure locale disparait

A Corte, tout le monde connaît "Jojo". Il est le propriétaire du bistrot de quartier "L'Oasis", où se tiennent tous les dimanches des parties de poker clandestines avec de grosses sommes d’argent en jeu. C'est au lendemain de l’une de ces soirées poker que Joseph disparaît. Il n’arrive pas au bar tôt le matin comme à son habitude. Lorsque son frère Jean Vincensini part à sa recherche, il découvre la voiture de Jojo garée devant sa maison, avec la clé sur le contact, et la porte d’entrée ouverte. A l’intérieur, le sol et le mur sont maculés de sang. Jean remarque deux choses : le coffre-fort où Joseph gardait son argent a été vidé, et dans la chambre à coucher, la couette a disparu, là où une tâche de sang apparaît sur le lit...

On aurait donc tué Joseph avant de le rouler dans la couette manquante ? Mais pour quelle raison ? A Corte, chacun a sa petite idée sur la question. Comme Christophe Hondelatte le précise, tout le monde sait que Joseph Vincensini avait beaucoup de maîtresses. Cet assassinat pourrait-il être l'œuvre d’un mari jaloux ? Ou comme le coffre ouvert l’indique, d’un braqueur qui en avait après l’argent de Joseph ? Après tout, il était la banque des parties de poker, et fréquentait des membres de la mafia locale, le gang de la Brise de la mer… La veille, en pleine partie, il aurait reçu plusieurs appels, puis se serait éclipsé du bar sans jamais revenir.

Un triangle amoureux fatal ?

Les relevés téléphoniques pointent vers un premier suspect : une certaine Nathalie Battesti, avec qui on constate des contacts réguliers. Chaque fois qu’ils échangent par téléphone, elle appelle ensuite un autre numéro : celui de Xavier Luciani, le patron d’un restaurant local, et avec qui elle entretient une relation. Qu’est-ce qui peut bien se tramer entre ces trois individus ? Avec Luciani sur écoute, on apprend que Nathalie reproche à Xavier la dette de jeu de 50.000 euros qu’il doit à Jojo... Une dette qui donne à Luciani un mobile pour le meurtre de Vincensini. Alors la police fouille la voiture du Luciani.

Dans la voiture de Luciani, les enquêteurs découvrent un corps enroulé dans une couette. Mais le cadavre est difficile à identifier, car il a été décapité ! Luciani est interrogé, et à l'entendre, il s'agit presque d'un "accident". "On s'est battus, le coup est parti comme ça...". Il raconte avoir surpris Joseph en plein acte avec Nathalie et s’être laissé emporter par la colère. Mais alors, pourquoi avoir enlevé sa tête ? "Pour que les cochons puissent manger le cadavre", explique Christophe Hondelatte. Avec ces confessions, l’hypothèse du meurtre passionnel tient la route. On sait que Vincensini prenait un malin plaisir à humilier en permanence Luciani dans son restaurant pour lui rappeler sa dette, et maintenant, on sait aussi qu’il couchait avec sa compagne, Nathalie. La résolution de l’enquête est presque trop belle. Au moment où le juge s’apprête à boucler l’enquête, d’autres traces d’ADN sont retrouvées sur la scène du crime. Qui sont les complices que cherche à protéger Luciani ? Quel est le rôle de Nathalie dans tout cela ?

Quand la mafia s'en mêle

En 2007, l’enquête prend un nouveau tournant. Luciani est arrêté pour son implication avec le FLNC, la cellule nationaliste corse, dans les attentats du 22 octobre. Il aurait prêté les cuisines de son restaurant en guise de laboratoire pour les bombes, et même prodigué des conseils sur les explosifs. Une contribution qui lui a permis de demander service en retour aux hommes du dénommé M. Pasqualaggi. En échange de leur aide pour éliminer Jojo, son rival amoureux, il leur aurait fait miroiter une partie de l’argent du coffre de Vincensini. Une somme précieuse pour poursuivre leur lutte nationaliste. Il devient alors de plus en plus clair que les évènements de la nuit du 23 janvier étaient loin d’être un simple "emportement" de la part de Luciani. En réalité, le coup aurait été préparé depuis des semaines avec le FLNC… Et avec Nathalie, qui aurait servi d’appât et leur aurait permis d’entrer sur les lieux.

Dans le procès du meurtre prémédité de Joseph Vincensini, il est donc difficile de fixer précisément qui est responsable de quoi, car personne n’aurait pu deviner le nombre de personnes impliquées… Pour écouter les détails du récit de ce dossier judiciaire dans la voix de Christophe Hondelatte, écoutez l'épisode dédié de "Hondelatte Raconte".