Toulouse : trois policiers aspergés d'une substance toxique, une femme placée en garde à vue

Un équipage de police a été agressé lors d’une intervention sur la voie publique à Toulouse, dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de 4 heures du matin. Les trois policiers étaient sur le point d’embarquer un homme interpellé dans le cadre d’un différend familial, quand une femme les a aspergés d’une substance toxique, selon les informations d'Europe 1.

Deux d'entre eux ont été touchés au bras et une policière, touchée au visage, a dû être hospitalisée. La femme suspectée de l'agression a été interpellée deux heures plus tard et placée en garde à vue. La bouteille dont elle s’est servie a été saisie afin de réaliser des analyses. Les motivations de son geste restent pour l'heure inconnues.