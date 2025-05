Tentative d'enlèvement en Indre-et-Loire : le suspect mis en examen et écroué

Article Suggestions

L'homme né en 1992 et suspecté d'avoir tenté d'enlever une collégienne de 14 ans à Nouans-les-Fontaines a été mis en examen et écroué. Mardi, l'homme, né en 1992, "seul" et "circulant en camping-car", avait été interpellé à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, après avoir été identifié comme étant possiblement celui qui avait tenté d'enlever un peu plus tôt, vers 9h, une adolescente de 14 ans alors que celle-ci était sur la route du collège.