Tabassage d'un adolescent à Paris : l'Elysée a eu un "échange" avec la mère de Yuriy

L'Elysée a eu "un échange" avec la mère de Yuriy, un adolescent de 15 ans violemment passé à tabac le 15 janvier à Paris, a-t-on appris dimanche dans l'entourage d'Emmanuel Macron, alors que l'enquête se poursuit. Plusieurs célébrités dont le footballeur Antoine Griezmann et l'acteur Omar Sy s'étaient émus samedi du sort de cet adolescent, toujours hospitalisé dans un état grave. Ils ont notamment réagi à une vidéo dont la famille de Yuriy a confirmé qu'elle était celle de son agression le 15 janvier, très partagée sur les réseaux sociaux où elle a suscité l'indignation.

Les faits se sont produits dans le 15e arrondissement

On y voit une dizaine de jeunes en tenue de sport et blousons à cagoule s'acharner à coups de pied et de batte ou bâton sur une personne allongée par terre sur un parvis éclairé par des réverbères, avant de l'abandonner gisant. Selon sa mère, Nataliya Kruchenyk, Yuriy se trouvait avec un groupe d'amis après sa sortie du collège près du centre commercial de Beaugrenelle, un quartier d'affaires du 15e arrondissement de Paris, cossu et réputé paisible, lorsqu'ils ont été "surpris par une bande de jeunes arrivée d'on ne sait où".

Des témoins ont évoqué une rixe entre bandes rivales, sans pouvoir dire si la victime faisait ou non partie de l'une d'elles.