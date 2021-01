Ce que l'on sait de la très violente agression de Yuriy, 15 ans, à Paris

A Paris, un adolescent de 15 ans a été tabassé par un groupe de jeunes et laissé pour mort mi-janvier dans le 15e arrondissement. Yuriy est depuis hospitalisé. Il souffre de multiples fractures au crâne, aux côtes et au bras, mais a "commencé à se réveiller", comme confie sa mère au micro d'Europe 1. Samedi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a condamné sur twitter une "attaque d'une sauvagerie inouïe". Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Sa famille a lancé de multiples appels à témoin sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver ses agresseurs.

Que s'est-il passé ?

Toute la scène de l'agression a été filmée par une caméra de surveillance. Sur la vidéo, authentifiée par la famille de Yuriy, on voit une dizaine de jeunes en blousons et capuches s'acharner à coups de pied et de bâton sur une personne seule, allongée au sol. La scène est extrêmement violente et sur les derniers coups, la victime au sol ne se protège même plus.

Il s'est fait agresser après la sortie du collège dans le quartier réputé calme de Beaugrenelle, selon le témoignage de la mère de Yuriy, alors qu'il se trouvait avec ses amis. C'est à ce moment là qu'ils ont été attaqués par un groupe de jeunes.

Comment va Yuriy ?

"Yuriy a commencé à se réveiller, il commence à bouger, on est très content parce qu'on sait qu'il ne sera pas paralysé. Par contre ce qui est inquiétant c'est qu'il essaye de parler mais qu'il ne parle pas", explique la mère de Yuriy. "Concernant l'état de mon fils, je suis très inquiète, concernant les agresseurs qui ont frappé mon enfant, je suis très en colère. Je ne comprends pas comment ils peuvent dormir, ces gens-là."

Où en est l'enquête ?

"Ce que je veux c'est que la Police judiciaire fasse son travail. Yuriy était avec ses amis, je pense que certains doivent savoir quelque chose, je les invite vraiment à aller à la police témoigner, il ne faut pas qu'ils aient peur", demande encore sa mère. Selon nos informations, il s'agit bien d'un affrontement entre bandes rivales. Les jeunes que l'on voit sur la vidéo ont "riposté" suite à une attaque qui se serait déroulée quelques jours avant dans un autre quartier du sud de Paris. Yuriy en faisait-il partie, est-il impliqué dans le rivalité entre ces groupes ? A ce stade, aucun élément ne permet de le confirmer.