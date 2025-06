Surveillante mortellement poignardée par un collégien : «Si nous ne prenons pas de solutions radicales, nous n'y arriverons pas», déclare Pascal Praud

La surveillante poignardée mardi matin devant un collège à Nogent, en Haute-Marne, est décédée, après avoir été agressé, avec un couteau, lors d'un contrôle de sacs. Pour Pascal Praud, cela démontre qu'il faut prendre des solutions encore plus radicales que le simple contrôle des sacs pour empêcher de nouveaux drames. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Un adolescent, âgé de 15 ans, a été interpellé par des gendarmes, ce mardi matin, devant le collège Françoise Dolto, à Nogent (Haute-Marne) pour avoir mortellement poignardé une surveillante lors du contrôle des sacs. En effet, des contrôles aléatoires de sacs dans les établissements scolaires avaient été mis en place après une rixe qui avait provoqué la mort d'un jeune de 17 ans devant un lycée en Essonne en mars.

Les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur avaient alors promis davantage de "dissuasion et de sanctions" aux abords des établissements scolaires après la "longue litanie" de rixes mortelles. Fin avril, au lendemain d'une attaque mortelle dans un établissement à Nantes, le ministère de l'Éducation nationale avait indiqué que 958 contrôles aléatoires de sacs dans les établissements scolaires avaient permis la saisie de 94 armes blanches depuis mars. Pour Pascal Praud, animateur de l'émission Pascal Praud et vous, ce n'est pas suffisant. "Si nous ne prenons pas de solutions radicales, nous n'y arriverons pas", a assuré le journaliste.