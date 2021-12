Strasbourg : 40 kg de feux d’artifice saisis chez un homme qui les revendait sur Snapchat

Mardi en début d’après-midi, les policiers de la BAC de la sûreté départementale de Strasbourg ont perquisitionné le domicile d'un homme dans le quartier du Neudorf après avoir obtenu un renseignement selon lequel ce dernier vendait des feux d’artifice sur Snapchat.

Sur place, un arsenal de 47 bombes d’artifice de catégorie F4 et de diamètre 75mm et 100mm, réservés aux professionnels et nécessitant des autorisations, a été saisi. Des tubes de mortiers d’artifice susceptibles de tirer plus de 200 coups ont également été retrouvés. Au total, 37.77 kg de pétards et d’artifice ont été interceptés. Un peu plus de 430€ en numéraire ont également été saisis.

L’arsenal venait de République Tchèque

Placé en garde à vue, le jeune homme de 20 ans a reconnu se livrer à un commerce illégal de vente de feux d’artifice. Il a expliqué avoir commandé le matériel à l’étranger sur un site internet tchèque. Il doit être jugé en comparution immédiate ce jeudi après-midi au tribunal judiciaire de Strasbourg.

Au début du mois, ce sont 600 kg de mortiers d’artifice qui avaient été saisis par les policiers strasbourgeois dans une camionnette immatriculée en République Tchèque. Tout au long du mois de décembre, la vente, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissements sont interdits par arrêtés préfectoraux dans les deux départements alsaciens. Les feux d’artifice à usage professionnel sont autorisés uniquement pour les personnes qui ont obtenu un agrément.