Séisme au Maroc : à Châtillon, élan de solidarité autour de l'association Abajad : «On ne s'y attendait pas»

Alors que le bilan du terrible séisme qui a frappé de plein fouet le Maroc continue de s'alourdir, la solidarité se met en place dans l'Hexagone, même si la France n'apparaît pas parmi les pays autorisés à intervenir sur place. À Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, les dons affluent au siège de l'association Abajad où de nombreuses petites mains s'affairent pour confectionner des colis à destination des montagnes de l'Atlas.

Trois départs en bus prévus dans les prochains jours

Une dizaine de bénévoles trient par catégorie les vêtements collectés par piles entre dimanche et lundi. Les habits recouvrent presque entièrement l'un des murs de la pièce et traduisent cet élan de solidarité à laquelle l'association Abajad ne s'attendait pas. "On a eu énormément de passage, on ne s'y attendait pas". Il y a eu une forte solidarité non seulement des Châtillonnais mais aussi en provenance d'autres villes. On a eu pas mal de dons de vêtements", témoigne Dounia Hannach, directrice de l'association.

L'organisme a même dû réorienter sa demande au regard du nombre de dons reçus. "Nous allons plutôt accentuer notre prochaine collecte sur tout ce qui est médical ou paramédical, tentes ou couvertures. Car les populations touchées habitent plutôt vers les montagnes et ont très froid le soir. On a la chance d'avoir une antenne Abajad Maroc présente sur place. On a un transporteur en car qui a la gentillesse de transporter tout ce qu'on aura collecté. Au total, trois départs en bus, depuis Châtillon et en direction du Maroc, sont prévus dans les prochains jours. L'association envisage même de faire appel à des particuliers pour pouvoir acheminer l'ensemble des colis.