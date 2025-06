L'année 2024 est la plus chaude jamais enregistrée au Maroc

Ce vendredi, la Direction Générale de la Météorologie marocaine a annoncé un record historique. "L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée au Maroc", indique-t-elle alors que la tendance du réchauffement climatique mondial ne cesse de grandir.

La Direction Générale de la Météorologie marocaine a annoncé vendredi que "l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée au Maroc", un record historique s'inscrivant dans la tendance du réchauffement climatique mondial. Dans son rapport annuel, la DGM note "une anomalie de température moyenne nationale de +1,49°C par rapport à la période de référence 1991-2020".

Une température maximale de 50,4°C

"L'analyse des températures montre une augmentation des anomalies thermiques, particulièrement durant les saisons d'automne et d'hiver", poursuit-elle, précisant que des records de température maximale journalière ont été battus dans plusieurs villes, notamment le 23 juillet 2024 avec 47,7°C à Béni Mellal et 47,6°C à Marrakech, dans le centre du pays.

Au Maroc, le record national de température maximale a été enregistré en août 2023 à Agadir (sud) avec 50,4°C. Le royaume fait face à sa septième année consécutive de sécheresse, avec un déficit pluviométrique moyen de -24,7% en 2024, selon la DGM.

Les inondations provoquées en septembre 2024 par des pluies torrentielles exceptionnelles dans le sud du pays - qui ont coûté la vie à 18 personnes - "n'ont pas permis d'inverser la tendance déficitaire", d'après la même source. A l'échelle mondiale, le changement climatique provoque des événements météorologiques extrêmes plus longs, plus forts et plus fréquents comme des vagues de chaleur et des inondations.