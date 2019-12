Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en baisse de 5,2% en novembre

Sur les 12 derniers mois, 3.235 personnes ont été tuées sur les routes, soit 19 de moins (-0,6%) que sur l'année précédente. Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a baissé de 5,2% par rapport au même mois l'année dernière, avec 254 personnes décédées contre 268 en 2018, a annoncé vendredi la sécurité routière.

Une mortalité très élevée en Outre-Mer

A l'inverse, en Outre-Mer, la mortalité routière est "très élevée", souligne le communiqué, avec 38 personnes ayant perdu la vie en novembre 2019, soit 13 de plus qu'en novembre 2018. Du côté des blessés, on assiste à une hausse de 0,9% par rapport à 2018, avec 52 personnes blessées en plus, pour un total de 5.855.

La Délégation à la sécurité routière souhaite toutefois "alerter tous les usagers de la route d'une augmentation significative et préoccupante des décès sur les routes ces derniers jours", met-elle en garde dans le communiqué, en invitant "à redoubler de vigilance", "afin que les accidents de la route ne viennent endeuiller les fêtes de fin d'année".