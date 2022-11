Saint-Étienne : la fillette de 6 mois enlevée par ses parents retrouvée en Espagne

Une fillette de six mois placée à l'Aide sociale à l'enfance et enlevée vendredi dernier au CHU de Saint-Etienne par ses parents a été retrouvée en bonne santé dans la nuit de dimanche à lundi à Barcelone en Espagne, a rapporté le parquet de Saint-Etienne. Les indications fournies par un proche de cette famille syrienne, qui les avait convoyés par-delà les Pyrénées et qui a été placé en garde-à-vue samedi à son retour en France, ont permis de localiser le couple et la fillette dans la région de Barcelone, indique-t-on de même source.

Les parents ont été interpellés par les autorités espagnoles dans le cadre de la coopération judiciaire européenne, et la fillette a été retrouvée "en bonne santé", a précisé à l'AFP le procureur adjoint de Saint-Etienne, André Merle. Celui-ci a ajouté qu'elle avait été conduite dans un hôpital de Catalogne, confirmant une information du quotidien Le Progrès.

Une prématurée en soin sous respirateur

Le parquet stéphanois n'a pas souhaité donner de précision sur les poursuites qu'il souhaite engager vis-à-vis du couple à qui la garde de l'enfant avait été retirée sur décision du juge des enfants, mais qui conservait l'autorité parentale. La fillette, présentée comme une grande prématurée, était en soin sous respirateur lorsqu'elle a été enlevée vendredi en fin d'après-midi au service pédiatrie de l'Hôpital Nord de Saint-Etienne par ses parents qui ont trompé la vigilance du personnel de l'établissement.

Le parquet avait confié à la sûreté départementale de la Loire une enquête préliminaire pour "soustraction d'un enfant à l'autorité à laquelle il a été confiée". "Cette fillette fait l'objet d'un placement provisoire du fait de carences éducatives repérées dans sa famille", avait indiqué une source proche de l'enquête, ajoutant que l'ASE l'avait confiée à l'hôpital du fait de son état de santé.