Rennes : une femme enceinte assène un coup de couteau à la gorge de sa rivale

Il s'agit sans doute d'une histoire de rivalité amoureuse. Deux femmes de 22 et 23 ans en sont venues aux mains, samedi après-midi à Rennes. L'une d'elles a alors sorti un couteau pour asséner un coup à la gorge de sa rivale, rapporte Ouest-France.

Interpellée par la police. Sérieusement blessée, la victime a été transportée au CHU de Rennes. Ses jours ne sont toutefois pas en danger et la plaie a pu être suturée, relève le quotidien local. L'agresseuse, enceinte de six mois, a quant à elle été interpellée quelques minutes plus tard par la police et placée en garde à vue.