Pyrénées-Atlantiques : 21,6 tonnes de tabac saisies

Les douanes ont saisi 21,6 tonnes de tabac le 24 juillet dernier sur l'autoroute A63 au péage frontalier de Biriatou, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans un camion immatriculé en Pologne qui venait d'Espagne et se rendait en Allemagne, a appris l'AFP jeudi de sources concordantes.

Le chargement de tabac, en vrac, a fait l'objet d'une analyse du laboratoire commun des douanes et de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) de Marseille qui a conclu, le 5 août, à du "tabac fumable en l'état", et qui ne pouvait donc pas circuler sans justificatif, selon les douanes.

Le chauffeur remis en liberté

Le chauffeur, placé en garde à vue, a toutefois été remis en liberté à l'issue de sa retenue douanière, sur instruction du parquet de Bayonne. "Nous n'avions pas suffisamment d'éléments, l'enquête est toujours en cours", a précisé le parquet à une correspondante de l'AFP.

Selon un communiqué du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, "la mobilisation de la douane pour lutter contre les trafics de tabac à conduit à une augmentation de 142% des quantités saisies au premier semestre 2019 pour un total de 197 tonnes". En février dernier, 17,1 tonnes de tabac avaient été saisies par les douaniers de Lons-le-Saunier, dans le Jura.