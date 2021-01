Prise d'otages près de Lyon : les braqueurs s'emparent d'un stock d'or et s'enfuient

À Limonest, près de Lyon, des braqueurs ont enlevé le fils du patron d'une société d'affinage de métaux précieux en exigeant de ce dernier plus de vingt kilos d'or. La rançon leur a été versée avant qu'ils prennent la fuite. Une enquête a été ouverte alors que le butin est estimé à plus d'un million d'euros.

Entre 20 et 30 kilos d'or brut

Tout commence jeudi à 4 heures du matin, lorsque cinq malfaiteurs armés et encagoulés s'introduisent dans la belle maison du patron de l'entreprise SAAMP, spécialisée dans l'affinage d'or et de métaux précieux. L'or, c'est justement ce que convoitent les cinq individus. Ces derniers obligent donc le patron à se rendre dans l'entreprise au petit matin pour récupérer le stock contenu dans les coffres.

Pendant ce temps, le fils du patron, âgé de 28 ans, ainsi que sa petite amie, qui eux aussi dormaient dans la maison, sont gardés en otage dans une camionnette. Les malfrats donnent ensuite rendez vous au père de famille sur un parking de Vaulx-en-Velin, dans le quartier du Mas du Taureau. C'est là que le chef d'entreprise remet à une deuxième équipe tout son stock : entre 20 et 30 kilos d'or brut, à raison de 40.000 euros lingots d'un kilo. Au total, un joli pactole de plus d'un million d'euros.

Des précédents en 2009 et 2011

C'est seulement à ce moment-là que le patron obtient l'autorisation de s'en aller pour retrouver son fils et sa petite amie, libérés au même instant dans un parc près de Lyon. Les braqueurs, eux, s'évaporent dans la nature. Ils sont actuellement recherchés et une enquête a été ouverte. Ce n'est pas le premier braquage que connaît l'entreprise : elle a déjà été attaquée trois fois, dont les deux dernières en 2009 et 2011.