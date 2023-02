Policiers violemment agressés à Toulon : deux hommes mis en examen

Deux hommes ont été mis en examen lundi soir, et l'un d'eux a été placé en détention provisoire, pour la violente agression de trois policiers qui n'étaient pas en service samedi à Toulon, a annoncé mardi le procureur de la ville.

Les deux suspects, nés en 1991 et 1994, avaient reconnu leur présence sur les lieux où les faits ont été commis, tout en assurant être intervenus dans une altercation impliquant plusieurs personnes, avait indiqué lundi le procureur Samuel Finielz, évoquant une version "qui semble être démentie en l'état des investigations" menées grâce aux images de vidéosurveillance.

Un des deux hommes a été mis en examen pour violences aggravées et le vol en réunion du téléphone d'un des policiers, et placé en détention provisoire. Le second a été mis en examen uniquement pour les violences aggravées et laissé libre sous contrôle judiciaire. Ils encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement.

Incapacité totale de travail de 30 jours pour l'un des policiers

Les fonctionnaires de police agressés, qui n'étaient pas en service, ont déclaré qu'ils sortaient d'un débit de boissons samedi soir dans le centre de Toulon lorsqu'ils ont été interpellés par un groupe de plusieurs personnes, selon lui.

"Ces trois à quatre individus, d'après les images de vidéosurveillance, les ont tout de suite interpellés sur leurs qualités de fonctionnaires de police" avant de "commettre des violences particulièrement graves à leur encontre", avait souligné lundi le procureur.

A la suite de l'agression, deux des policiers ont une incapacité totale de travail (ITT) de 10 jours tandis que le troisième a été arrêté 30 jours, a précisé Samuel Finielz.