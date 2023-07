Policiers hors service agressés à Marseille : quatre mises en examen

Quatre personnes ont été interpellées et mises en examen après l'agression de deux policiers hors service et en civil à Marseille en marge des violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel, a annoncé le parquet mardi. Les deux hommes avaient été violemment frappés par un groupe de personnes dans la nuit du 29 au 30 juin, première soirée de violences à Marseille, après être descendus de leur voiture, bloquée par un feu de poubelle dans le centre-ville. L'un d'eux avait apparemment été reconnu comme policier. Une vidéo de l'agression avait été rapidement postée sur les réseaux sociaux.

Placement en détention provisoire

L'enquête a permis d'identifier et d'interpeller certains des agresseurs. "Quatre hommes âgés de 20 à 36 ans ont été présentés devant un juge d'instruction samedi", a précisé le parquet dans un communiqué, confirmant une information de la Provence. Deux ont été mis en examen pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, non-assistance à personne en péril et dégradation", un pour ces mêmes délits et "enregistrement et diffusion d'images relatives à la commission d'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité d'une personne" et le quatrième pour "non-assistance" et enregistrement et diffusion d'images.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire des quatre suspects, pour l'heure maintenus en détention dans l'attente d'un débat devant le juge des libertés. La deuxième ville de France avait été secouée par trois nuits de violences du 29 juin au 2 juillet, avec notamment de nombreux pillages de commerces.

Des enquêtes pour de possibles violences policières également en cours

Outre l'enquête sur l'agression de ces deux policiers, deux autres enquêtes ont été ouvertes à Marseille sur de possibles violences policières lors des émeutes et notamment sur le décès d'un homme probablement victime d'un projectile de type "flash-ball" selon le parquet. Aucun détail n'était immédiatement disponible mardi sur l'avancement de ces deux enquêtes, confiées par le parquet à la police judiciaire et à la police des polices (IGPN).